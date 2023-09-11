Польща хоче продовжити заборону на імпорт українського зерна в країну.

Про це повідомив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда в ефірі Polskie Radio 24.

За його словами, у пріоритеті мають бути польські фермери.

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— Ми не можемо дозволити, щоб українське зерно потрапило до Польщі одразу після збору врожаю. Польські фермери є пріоритетом. Саме вони мають продавати польське зерно і отримувати за нього розумну ціну. Якщо не буде рішення з боку Єврокомісії щодо продовження експортного ембарго на українське зерно, буде рішення польської сторони, — сказав міністр.

Нагадаємо, що з 2 травня діє заборона ЄС на ввезення зерна з України в п’ять країн: Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію.

Згідно з документом Євросоюзу, чотири види зерна (пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник) можуть постачати в інші країни ЄС, а через п’ять прикордонних країн вони можуть слідувати транзитом. Чинна заборона ЄС закінчується 15 вересня. У Євросоюзі тривають переговори про продовження ембарго.

Але Вальдемар Буда заявив, що Єврокомісія розглядає скасування експортних обмежень.

— Йдеться про експорт у п’ять країн, а не про транзит. Якщо хтось хоче проїхати через Польщу, занурити зерно на судна і експортувати його, то жодних проблем немає і не буде. Ми будемо вести переговори з ЄК до самого кінця, — сказав міністр.

Він також заявив, що якщо Єврокомісія не ухвалить рішення про продовження експортного ембарго, то рішення ухвалюватиме Польща. Вальдемар Буда сказав, що видасть постанову, яка заблокує імпорт до Польщі.

Проєкт постанови вже готується. Уряд посилатиметься на принцип продовольчої безпеки, пояснив міністр розвитку і технологій.

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