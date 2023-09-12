В Курской области РФ заявили об атаке БпЛА — что известно
Вечером 11 сентября в российском городе Рыльск Курской области прогремел взрыв.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в атаке якобы виноват украинский беспилотник, который сбросил взрывное устройство.
По его словам, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбиты несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 565-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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