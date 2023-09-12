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Валентина Чорна, редактор ленты

В Курской области РФ заявили об атаке БпЛА — что известно

дрон
Фото: Unsplash

Вечером 11 сентября в российском городе Рыльск Курской области прогремел взрыв.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в атаке якобы виноват украинский беспилотник, который сбросил взрывное устройство.

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По его словам, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбиты несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 565-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Курськ, Росія
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