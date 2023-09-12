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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Курській області РФ заявили про атаку БпЛА – що відомо

дрон
Фото: Unsplash

Ввечері 11 вересня у російському місті Рильськ Курської області пролунав вибух.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що в атаці нібито винний український безпілотник, який скинув вибуховий пристрій.

Зараз дивляться

За його словами, ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будівлях на вулиці Леніна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Курськ, Росія
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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