У Курській області РФ заявили про атаку БпЛА – що відомо

Ввечері 11 вересня у російському місті Рильськ Курської області пролунав вибух.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що в атаці нібито винний український безпілотник, який скинув вибуховий пристрій.

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За його словами, ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будівлях на вулиці Леніна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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