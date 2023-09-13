У РФ проблемы с вооружением: Юсов назвал причину визита Ким Чен Ына к Путину
Встреча двух диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына свидетельствует о том, что российская армия имеет значительные проблемы с вооружением.
Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, сейчас известно, что у России есть реальные проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением.
— Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях, — сказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что Россия и Северная Корея могут договориться о поставках вооружения, но это кардинально не изменит ситуацию на фронте.
— Да, безусловно, это поможет оккупантам продолжать оборонительные операции. Но, с другой стороны, это может также интенсифицировать помощь со стороны свободного мира и демократических стран для Украины. Поэтому катастрофы из этого делать не стоит, — сказал он.
Также Юсов обратил внимание на то, что Россия до сих пор зависима от поставок Шахедов из Ирана, поскольку наладить собственное производство беспилотников оккупантам не удается.
Предварительно известно, что в рамках одной партии РФ получает 100-120 иранских дронов.
Напомним, 13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на космодроме Восточный в Амурской области России.
Они должны были договориться о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе артиллерийских боеприпасов.
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