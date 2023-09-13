РФ має проблеми з озброєнням: Юсов назвав причину візиту Кім Чен Ина до Путіна
Зустріч двох диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина свідчить про те, що російська армія має значні проблеми з озброєнням.
Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
За його словами, наразі відомо, що у Росії є реальні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.
– Хоча ми бачимо, що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то йдеться про великі проблеми і на інших напрямах, – сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що Росія та Північна Корея можуть домовитися про поставки озброєння, але це кардинально не змінить ситуацію на фронті.
– Так, безумовно, це допоможе окупантам продовжувати оборонні операції. Але, з іншого боку, це може також інтенсифікувати допомогу з боку вільного світу і демократичних країн для України. Тому катастрофи з цього робити не варто, – сказав він.
Також Юсов звернув увагу на те, що Росія досі залежна від поставок Шахедів з Ірану, оскільки налагодити власне виробництво безпілотників окупантам не вдається.
Попередньо відомо, що в рамках однієї партії РФ отримує 100-120 іранських дронів.
Нагадаємо, 13 вересня диктатори Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілися на космодромі Східний в Амурській області Росії.
Вони мали домовитись про передання північнокорейської зброї РФ, зокрема артилерійських боєприпасів.
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