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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Time 100 Next: одразу чотири українки ввійшли до списку найвпливовіших людей світу

Time 100 Next: одразу чотири українки ввійшли до списку найвпливовіших людей світу
Фото: Факти ICTV

Видання Time оприлюднило щорічний список 100 Next, в якому об’єднані найвпливовіші люди світу нового покоління. До переліку потрапили одразу чотири українки.

Серед них – медик і командир батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич, міністр економіки Юлія Свириденко, підприємець Анастасія Волкова, виконавчий директор київського Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк.

Загалом у списку Time 100 Next п’ять категорій – це Лідери, Митці, Феномени, Інноватори та Адвокати. Так, Зінкевич і Каленюк увійшли до переліку Адвокати, Свириденко – Лідери, Волкова – Новатори.

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Діяльність кожної людини у списку коротко описує інша впливова особа. Зокрема, колонку про Каленюк написав юрист та правозахисник Кеннет Рот, Зінкевич – журналіст Time Армані Сід, Свириденко — міністр торгівлі США Джина Раймондо, Волкову – інвестор Томас Стеєр.

Водночас до переліку Time 100 Next увійшли глава Європарламенту Роберта Мецола, актори Мая Хоук, Рейчер Зеглер, Пол Мескаль, Емма Корін, реперка Ice Space, модель Хейлі Бібер.

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Джерело: TIME
Time, боротьба з корупцією, Економіка України, Українці
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