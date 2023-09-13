Time 100 Next: одразу чотири українки ввійшли до списку найвпливовіших людей світу
Видання Time оприлюднило щорічний список 100 Next, в якому об’єднані найвпливовіші люди світу нового покоління. До переліку потрапили одразу чотири українки.
Серед них – медик і командир батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич, міністр економіки Юлія Свириденко, підприємець Анастасія Волкова, виконавчий директор київського Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк.
Загалом у списку Time 100 Next п’ять категорій – це Лідери, Митці, Феномени, Інноватори та Адвокати. Так, Зінкевич і Каленюк увійшли до переліку Адвокати, Свириденко – Лідери, Волкова – Новатори.
Діяльність кожної людини у списку коротко описує інша впливова особа. Зокрема, колонку про Каленюк написав юрист та правозахисник Кеннет Рот, Зінкевич – журналіст Time Армані Сід, Свириденко — міністр торгівлі США Джина Раймондо, Волкову – інвестор Томас Стеєр.
Водночас до переліку Time 100 Next увійшли глава Європарламенту Роберта Мецола, актори Мая Хоук, Рейчер Зеглер, Пол Мескаль, Емма Корін, реперка Ice Space, модель Хейлі Бібер.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко