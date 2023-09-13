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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Запад может сделать больше, чтобы поддержать Украину во время контрнаступления – Певкур

Запад может сделать больше, чтобы поддержать Украину во время контрнаступления – Певкур
Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны Запада могут сделать больше, чтобы поддержать Украину, поскольку контрнаступление ВСУ против России продолжается.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

По его словам, обеспечить поддержку Украины, несмотря на то, что война длится почти 600 дней — “общая ответственность” лидеров.

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Певкур отметил, что Украине нужна эта помощь, а Эстония отдала более 1% своего ВВП на военную помощь Украине и передала все свои гаубицы.

– Мы можем сделать больше, многие страны могут сделать больше, – сказал политик.

Напомним, в среду, 13 сентября, с 10:00 утра Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией.

Как пояснил министр внутренних дел Лаури Ляенеметса, таким образом Эстония выполнит рекомендации Европейской комиссии, по которым странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

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Война в Украине, Естонія, Зброя для України, Російська агресія, Санкції проти Росії
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