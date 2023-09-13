Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Чи можуть особі з інвалідністю вручити повістку – відповідь експерта
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур

Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країни Заходу можуть зробити більше, щоб підтримати Україну, оскільки контрнаступ ЗСУ проти Росії триває.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

За його словами, забезпечити підтримку України, попри те, що війна триває майже 600 днів – “спільна відповідальність” лідерів.

Зараз дивляться

Певкур зазначив, що Україні потрібна ця допомога, а Естонія віддала понад 1% свого ВВП на військову допомогу Україні та передала всі свої гаубиці.

– Ми можемо зробити більше, багато країн можуть зробити більше, – сказав політик.

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, з 10:00 ранку Естонія заборонила в’їзд автомобілів з російською реєстрацією.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса, таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

Читайте також
Естонія планує схвалити законопроєкт щодо конфіскації активів РФ на користь України
Маргус Цахкна

Війна в Україні, Естонія, Зброя для України, Російська агресія, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Чорному морі Сили оборони знищили російський катер Тунець
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
РФ має проблеми з озброєнням: Юсов назвав причину візиту Кім Чен Ина до Путіна
Кім Чен Ин і Путін
Чому знищення десантного корабля та субмарини РФ історичне – пояснення Defense Express
ЧФ РФ
Забезпечував логістику окупантів: характеристики ВДК Мінськ, який уразили у Севастополі
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (13.09.2023)
Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь