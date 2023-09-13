Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країни Заходу можуть зробити більше, щоб підтримати Україну, оскільки контрнаступ ЗСУ проти Росії триває.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

За його словами, забезпечити підтримку України, попри те, що війна триває майже 600 днів – “спільна відповідальність” лідерів.

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Певкур зазначив, що Україні потрібна ця допомога, а Естонія віддала понад 1% свого ВВП на військову допомогу Україні та передала всі свої гаубиці.

– Ми можемо зробити більше, багато країн можуть зробити більше, – сказав політик.

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, з 10:00 ранку Естонія заборонила в’їзд автомобілів з російською реєстрацією.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса, таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

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