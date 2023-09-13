Захід може зробити більше, щоб підтримати Україну під час контрнаступу – Певкур
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країни Заходу можуть зробити більше, щоб підтримати Україну, оскільки контрнаступ ЗСУ проти Росії триває.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.
За його словами, забезпечити підтримку України, попри те, що війна триває майже 600 днів – “спільна відповідальність” лідерів.
Певкур зазначив, що Україні потрібна ця допомога, а Естонія віддала понад 1% свого ВВП на військову допомогу Україні та передала всі свої гаубиці.
– Ми можемо зробити більше, багато країн можуть зробити більше, – сказав політик.
Нагадаємо, у середу, 13 вересня, з 10:00 ранку Естонія заборонила в’їзд автомобілів з російською реєстрацією.
Як пояснив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса, таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко