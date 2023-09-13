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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З 13 вересня Естонія заборонила в’їзд автомобілів з номерами РФ

автомобілі на російських номерах
Фото: Getty Images

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в’їзд автомобілів з російськими номерами. 

Про це у своєму Twitter  повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна. 

– Від сьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в’їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб’ється перемоги, – написав він. 

Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами, розповів міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса виданню ERR.

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– Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз’яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій, – сказав Ляєнеметса. 

Зазначається, що у разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами податково-митний департамент проведе відповідні процедури.

Користувач або власник автотранспортного засобу матиме повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

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