З 13 вересня Естонія заборонила в’їзд автомобілів з номерами РФ

У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в’їзд автомобілів з російськими номерами.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

– Від сьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в’їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб’ється перемоги, – написав він.

Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами, розповів міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса виданню ERR.

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– Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз’яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій, – сказав Ляєнеметса.

Зазначається, що у разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами податково-митний департамент проведе відповідні процедури.

Користувач або власник автотранспортного засобу матиме повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

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