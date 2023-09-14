Депутаты Бундестага требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus

Депутаты Бундестага написали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу в котором они требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает Tagesschau.

Авторы этого письма Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Гофрайтер (Зеленые) и Андреас Шварц (СДПГ).

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Накануне следующей встречи контактной группы в формате Рамштайн, депутаты заявили о необходимости предоставить Украине сбой.

– В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того, чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику, – говорится в письме.

Депутаты отметили, что украинская сторона заверила их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины и они не видят причин сомневаться в этом обещании.

Авторы письма уверены, что Германия должна продолжать поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

Депутаты отметили, что особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

– Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем, – говорится в письме.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus продвигается вперед.

Он отметил, что решение сейчас за Берлином. Киев, со своей стороны, готов максимально способствовать и выполнить запросы, которые может озвучивать немецкая сторона.

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