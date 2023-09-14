Депутати Бундестагу вимагають від Шольца передати Україні ракети Taurus

Депутати Бундестагу написали листа канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та міністру оборони Борису Пісторіусу, в якому вони вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомляє Tagesschau.

Автори цього листа Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер (Зелені) та Андреас Шварц (СДПН).

Зараз дивляться

Напередодні наступної зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн, депутати заявили про необхідність надати Україні збою.

– Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, щоби цілеспрямовано послабити російську військову логістику, – йдеться в листі.

Депутати наголосили, що українська сторона запевнила їх в особистих розмовах – ці ракети будуть використовуватися виключно на території України, тож вони не бачать причин сумніватися в цій обіцянці.

Автори листа впевнені, що Німеччина повинна продовжувати постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, лікарняного обладнання та бронетехніки, особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

Депутати зазначили, що особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.

– Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем, – йдеться у листі.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що питання надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus просувається вперед.

Він зазначив, що рішення зараз за Берліном. Київ, зі свого боку, готовий максимально сприяти та виконати запити, які може озвучувати німецька сторона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.