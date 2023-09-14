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Международные институты нуждаются в реформах — генсек ООН

Антоніу Гутерреш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что международные институты, созданные после Второй мировой войны, нуждаются в реформах.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Укринформ.

— Сегодняшние многосторонние институты, созданные после Второй мировой войны, отражают мощность и экономическую динамику того времени, а следовательно, нуждаются в реформировании, — отметил генсек.

Он напомнил, что вскоре накануне открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится неделя высокого уровня с участием глав государств и правительств.

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— Мы соберемся в то время, когда человечество сталкивается с огромными вызовами — от ухудшения климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, стремительного роста неравенства и драматических технологических сбоев, — добавил представитель ООН.

По словам Гутерриша, многополярный мир нуждается в сильных, реформированных многосторонних институтах, основанных на Уставе ООН и международном праве.

— Мое обращение к мировым лидерам будет четким: сейчас не время для позерства или позиционирования. Не время для равнодушия или нерешительности. Это время объединиться для принятия реальных, практических решений, — подчеркнул генсек.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 19-25 сентября в Нью-Йорке.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина инициировала процесс внесения псевдовыборов, которые захватчики проводят на временно оккупированных территориях, в резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

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Источник: Укринформ
Антоніу Гуттеріш, ООН
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