Міжнародні інституції потребують реформ – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що міжнародні інституції, створені після Другої світової війни, потребують реформ.

Про це він сказав під час пресконференції у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

– Сьогоднішні багатосторонні інституції, створені після Другої світової війни, відображають потужність та економічну динаміку того часу, а отже, потребують реформування, – зазначив генсек.

Він нагадав, що незабаром напередодні відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться тиждень високого рівня за участю глав держав і урядів.

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– Ми зберемося в той час, коли людство стикається з величезними викликами – від погіршення кліматичної ситуації до ескалації конфліктів, глобальної кризи вартості життя, стрімкого зростання нерівності та драматичних технологічних збоїв, – додав представник ООН.

За словами Гутерреша, багатополярний світ потребує сильних, реформованих багатосторонніх інституцій, заснованих на Статуті ООН та міжнародному праві.

– Моє звернення до світових лідерів буде чітким: нині не час для позерства чи позиціонування. Не час для байдужості чи нерішучості. Це час об’єднатися для ухвалення реальних, практичних рішень, – наголосив генсек.

Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН відбудеться 19-25 вересня у Нью-Йорку.

Раніше спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна ініціювала процес внесення псевдовиборів, які загарбники проводять на тимчасово окупованих територіях, до резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Джерело : Укрінформ

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