Украина инициирует внесение псевдовыборов оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН — МИД

Украина инициировала процесс внесения так называемых “выборов”, которые захватчики хотят провести на временно оккупированных территориях, в резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом во время пресс-марафона заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что российские псевдовыборы в оккупации противоречат украинскому и международному законодательству, в том числе и уставу ООН, потому что это территория Украины, где действуют украинские законы.

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По его словам, тема псевдовыборов продолжается еще с 2014 года, и Украина уже отработала международный механизм реагирования на такие действия России. В частности, “выборы” были отражены в резолюциях Генеральной ассамблеи ООН, где отмечалась их незаконность.

— Так же и на этот раз Украина инициирует включение факта проведения незаконных выборов на оккупированных территориях в официальные документы ООН — я имею в виду резолюции, которые принимаются в конце года по ситуации в Крыму и временно оккупированным территориям, — добавил представитель МИД.

Николенко отметил, что Украина ожидает от членов Совета безопасности ООН осуждения проведения таких “выборов”, а также обсуждения решений, которые позволят прекратить подобные действия России.

Фото: Олег Николенко

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