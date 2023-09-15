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Валентина Летяк, редактор ленты

Лето 2023-го стало самым жарким за всю историю наблюдений — NASA

спека, клімат
Фото: Pixabay

Ученые Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке говорят, что лето 2023 года было самым жарким на Земле с начала глобальных наблюдений в 1880 году.

По их данным, июнь, июль и август вместе были на 0,23°C теплее, чем любое другое лето в записях NASA, и на 1,2°C жарче средней температуры летних месяцев между 1951 и 1980 годами.

— Новый рекорд установлен на фоне чрезвычайной жары, охватившей большую часть мира, усилив смертоносные лесные пожары в Канаде и на Гавайских островах, а также жаркие волны в Южной Америке, Японии, Европе и США, и, вероятно, вызвав сильные ливни в Италии, Греции и Центральной Европе, — говорят ученые.

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В NASA отмечают, что последствия изменения климата являются угрозой для планеты и будущих поколений.

Кстати, в Украине продолжается метеорологическое лето, хотя уже середина сентября.

По прогнозам синоптиков, такая теплая погода продержится минимум в течение 10 дней, первое похолодание ожидается после 25 сентября.

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Источник: NASA
NASA, літо, Погода у світі, Жара
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