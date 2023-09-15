Літо 2023-го стало найспекотнішим за всю історію спостережень – NASA
Науковці Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA в Нью-Йорку кажуть, що літо 2023 року було найспекотнішим на Землі з початку глобальних спостережень у 1880 році.
За їхніми даними, червень, липень і серпень разом були на 0,23°C теплішими, ніж будь-яке інше літо в записах NASA, і на 1,2°C спекотнішими за середню температуру літніх місяців між 1951 і 1980 роками.
– Новий рекорд встановлений на тлі надзвичайної спеки, що охопила більшу частину світу, посиливши смертоносні лісові пожежі в Канаді та на Гавайських островах, а також спекотні хвилі в Південній Америці, Японії, Європі та США, і, ймовірно, спричинивши сильні зливи в Італії, Греції та Центральній Європі, – кажуть науковці.
У NASA зауважують, що наслідки зміни клімату є загрозою для планети і майбутніх поколінь.
До речі, в Україні триває метеорологічне літо, хоча вже середина вересня.
За прогнозами синоптиків, така тепла погода протримається щонайменше упродовж 10 днів, перше похолодання очікується після 25 вересня.
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