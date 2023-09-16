Остин и Милли едут в Германию на 15-й Рамштайн — Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в понедельник прибудут в Германию, чтобы на следующий день, 19 сентября, провести очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Минобороны США Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, это будет уже 15-е заседание Рамштайна с момента создания международной группы в апреле 2022 года.

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— Остин и Милли присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую тесную координацию международного сообщества с целью предоставления украинскому народу средств, необходимых для защиты своей суверенной территории, — подчеркнула она.

Во время 14-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, которое состоялось 18 июля, союзники обсудили поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов и брони, необходимой для ВСУ.

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