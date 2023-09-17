В Италии военный самолет врезался в автомобиль, погиб ребенок

В итальянском городе Турин во время взлета потерпел катастрофу реактивный самолёт Aermacchi MB-339-PAN пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии.

Об этом сообщает издание La Stampa.

Катастрофа произошла около 15:30 по киевскому времени. Самолет постепенно начал терять высоту, а затем упал на землю и загорелся. Пилот в последний момент катапультировался из кабины.

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После падения, самолет продолжил движение и врезался в несколько автомобилей. В одном из них находилась семья, которая наблюдала за подготовкой пилотажной группы к выступлению.

В результате катастрофы погибла 5-летняя девочка, ее 12-летний младший брат получил серьезные ожоги, он госпитализирован. Отец и мать ребенка, а также пилот самолета живы, их доставили в больницу.

Пилот назвал причиной катастрофы проблему с двигателем, предположительно из-за попадания птиц. Идет расследование.

Напомним, 16 июля 2022 года в Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12.

В катастрофе погибли восьмеро членов экипажа.

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