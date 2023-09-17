В Італії військовий літак врізався в автомобіль, загинула дитина
В італійському місті Турин під час злету зазнав катастрофи реактивний літак Aermacchi MB-339-PAN пілотажної групи Frecce Tricolori військово-повітряних сил Італії.
Про це повідомляє видання La Stampa.
Катастрофа сталася близько 15:30 за київським часом. Літак поступово втратив висоту, а потім упав на землю і загорівся. Пілот в останній момент катапультувався з кабіни.
Після падіння, літак продовжив рух і врізався у кілька автомобілів. В одному з них перебувала сім’я, яка спостерігала за підготовкою пілотажної групи до виступу.
Внаслідок катастрофи загинула 5-річна дівчинка, її 12-річний молодший брат дістав серйозні опіки, його доправили до шпиталю. Батько і мати дитини, а також пілот літака живі, їх ушпиталено.
Пілот назвав причиною катастрофи проблему з двигуном, імовірно через потрапляння птахів. Триває розслідування.
Нагадаємо, 16 липня 2022 року в Греції розбився український транспортний літак Ан-12.
У катастрофі загинули восьмеро членів екіпажу.
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