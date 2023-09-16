86 компаний подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий — Зеленский
Президент Владимир Зеленский в видеообращении 16 сентября намекнул на сильную вторую половину сентября — “сильную как мероприятиями в нашей международной работе с партнерами, так и тем, какие решения реализуем здесь, в Украине”.
— Уже запланированы десятки переговоров, уже есть четкий график встреч. Будут и не менее четкие и конкретные результаты, — подчеркнул он.
Глава государства также отметил, что продолжается подготовка Форума оборонных индустрий — первого такого мероприятия, которое состоится в Украине уже этой осенью.
По его словам, интерес к мероприятию очень высокий, что полностью отражает силу и потенциал Украины — нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.
— Уже 86 ведущих оборонных компаний мира — а это 21 страна — подтвердили свое участие в Форуме. Наша задача абсолютно очевидна — дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. И, кроме этого, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров, — добавил президент.
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