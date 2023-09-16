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86 компаний подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 16 сентября намекнул на сильную вторую половину сентября — “сильную как мероприятиями в нашей международной работе с партнерами, так и тем, какие решения реализуем здесь, в Украине”.

— Уже запланированы десятки переговоров, уже есть четкий график встреч. Будут и не менее четкие и конкретные результаты, — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что продолжается подготовка Форума оборонных индустрий — первого такого мероприятия, которое состоится в Украине уже этой осенью.

По его словам, интерес к мероприятию очень высокий, что полностью отражает силу и потенциал Украины — нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.

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— Уже 86 ведущих оборонных компаний мира — а это 21 страна — подтвердили свое участие в Форуме. Наша задача абсолютно очевидна — дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. И, кроме этого, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров, — добавил президент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Зброя для України, Російська агресія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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