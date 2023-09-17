ЄС закликає Польщу, Угорщину і Словаччину бути конструктивними у питанні українського зерна
Європейська комісія закликає Польщу, Угорщину та Словаччину взаємодіяти конструктивно після того, як країни в односторонньому порядку заявили, що продовжуватимуть заборону на імпорт зерна з України, попри рішення скасувати ембарго.
В Єврокомісії зазначили, що їм відомі заяви деяких держав членів ЄС, проте наразі важливо працювати та взаємодіяти за допомогою компромісів і конструктиву.
Два дні тому, 15 вересня, Європейська комісія не продовжила дію тимчасової заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн ЄС, які межують з державою.
За інформацією Єврокомісії, Україна погодилася протягом 30 днів запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування) для уникнення різких стрибків експорту зерна. Країна має подати план дій не пізніше 18 вересня.
Там зазначають, що наразі необхідно запровадити та запустити нову систему, про яку було вже проголошено. За словами речниці Єврокомісії, незабаром відбудеться зустріч з представниками всіх зацікавлених країн ЄС, під час якої обговорять цю ситуацію.
Джерело: U. S. News & World Report
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