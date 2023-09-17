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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЄС закликає Польщу, Угорщину і Словаччину бути конструктивними у питанні українського зерна

зерно урожай
Фото: Pixabay

Європейська комісія закликає Польщу, Угорщину та Словаччину взаємодіяти конструктивно після того, як країни в односторонньому порядку заявили, що продовжуватимуть заборону на імпорт зерна з України, попри рішення скасувати ембарго.

В Єврокомісії зазначили, що їм відомі заяви деяких держав членів ЄС, проте наразі важливо працювати та взаємодіяти за допомогою компромісів і конструктиву.

Два дні тому, 15 вересня, Європейська комісія не продовжила дію тимчасової заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн ЄС, які межують з державою.

Зараз дивляться

За інформацією Єврокомісії, Україна погодилася протягом 30 днів запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування) для уникнення різких стрибків експорту зерна. Країна має подати план дій не пізніше 18 вересня.

Там зазначають, що наразі необхідно запровадити та запустити нову систему, про яку було вже проголошено. За словами речниці Єврокомісії, незабаром відбудеться зустріч з представниками всіх зацікавлених країн ЄС, під час якої обговорять цю ситуацію.

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Зерно, збір урожаю

Джерело: U. S. News & World Report

Єврокомісія, Європейський Союз, Імпорт, Війна в Україні, Зерно, Україна-ЄС
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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