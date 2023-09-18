Южная Корея передаст Украине 2 машины для разминирования полей

Южная Корея передаст Украине две машины для разминирования полей и прорыва российской обороны K600 Rhino.

Об этом сообщает Chosunilbo.

– Недавно правительство приняло решение как можно быстрее отправить два тральщика в Украину в дополнение к предыдущей партии старых миноискателей. Это было сделано по настоятельной просьбе и в ответ на обещание президента Юна Сук Йола поддержать Украину, – рассказали в правительстве Кореи.

Rhino — это минный тральщик, который может разминировать тыловые районы или расчищать пути через минное поле на передовой.

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При этом в правительстве Кореи отметили, что будут просить Украину использовать эти машины только для гуманитарных операций.

Также журналисты Chosunilbo напомнили, что во время двусторонней встречи на саммите G7 в Хиросиме в мае президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому прислать нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Йол во время сессии саммита G20 в Индии заявил, что его страна предоставит Украине $2,3 млрд финансовой помощи.

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