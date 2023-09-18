Південна Корея передасть Україні 2 машини для розмінування полів
Південна Корея передасть Україні дві машини для розмінування полів та прориву російської оборони K600 Rhino.
Про це повідомляє Chosunilbo.
– Нещодавно уряд ухвалив рішення якнайшвидше відправити два тральники в Україну на додаток до попередньої партії старих міношукачів. Це було зроблено на нагальне прохання й у відповідь на обіцянку президента Юна Сук Йола підтримати Україну, – розповіли в уряді Кореї.
Rhino – це мінний тральник, який може розміновувати тилові райони чи розчищати шляхи через мінне поле на передовій.
При цьому в уряді Кореї зазначили, що проситимуть Україну використовувати ці машини лише для гуманітарних операцій.
Також журналісти Chosunilbo нагадали, що під час двосторонньої зустрічі на саміті G7 у Хіросімі в травні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надіслати нелетальне обладнання та надати допомогу у післявоєнній відбудові.
Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Юн Сок Йол під час сесії саміту G20 в Індії заявив, що його країна надасть Україні $2,3 млрд фінансової допомоги.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко