Для відновлення і відбудови. Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд допомоги
Президент Південної Кореї Юн Сок Йол під час сесії саміту G20 в Індії заявив, що його країна надасть Україні 2,3 млрд доларів фінансової допомоги.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначено, що перші 300 млн доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році. Ще 2 млрд доларів передадуть у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року. Йдеться про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.
– Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України, – сказав представник президента.
Раніше уряд Південної Кореї оголосив про надання Україні у 2024 році фінансової допомоги на 520 млрд вон ($394 млн).
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