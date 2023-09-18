Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Европейский Союз готовит 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Новые ограничения могут быть представлены в первой половине октября, или их объявят во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.

Как сообщает Bloomberg, санкции, вероятно, будут включать решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка РФ, для помощи Киеву.

Сейчас смотрят

По данным источников издания, группа стран-членов, в частности Польша и страны Балтии, призывают ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и IT-услуг.

Также группа стран предлагает ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки уже неоднократно встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов.

Новые санкции, вероятно, будут включать версию ЕС будущего запрета G7 на российские алмазы.

Механизм G7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать постепенно.

Кроме этого, в новый пакет санкций могут включить шаги по ограничению возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

В рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения о введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка, которые генерируются в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.

Читайте также
Российские Автоваз, Москвич и олигархи: США обновили санкционный список
Мінфін США

Європейський Союз, Война в Украине, Російська агресія, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Масштабы выросли в два раза за год: правительство РФ заказало 230 тыс. удостоверений для семей погибших
трупи російських окупантів у мішках
Более 25 тыс. заявок. Сколько в рамках проекта Хочу жить оккупантов сдалось в плен за год
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Польша теряет украинских беженцев, они едут в Германию – исследование
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Успешно продолжается операция по постепенному и послойному снятию всех пластов ПВО в Крыму — эксперт
Керченський міст
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Полиция вывозит детей из опасных районов Запорожья: сколько еще остается в опасности
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
”Наше золотое правило – спасти людей”: чрезвычайники откровенно рассказали о своей службе
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь