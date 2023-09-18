ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности

Европейский Союз готовит 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Новые ограничения могут быть представлены в первой половине октября, или их объявят во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.

Как сообщает Bloomberg, санкции, вероятно, будут включать решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка РФ, для помощи Киеву.

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По данным источников издания, группа стран-членов, в частности Польша и страны Балтии, призывают ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и IT-услуг.

Также группа стран предлагает ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки уже неоднократно встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов.

Новые санкции, вероятно, будут включать версию ЕС будущего запрета G7 на российские алмазы.

Механизм G7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать постепенно.

Кроме этого, в новый пакет санкций могут включить шаги по ограничению возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

В рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения о введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка, которые генерируются в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.

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