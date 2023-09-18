ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России уже в октябре: Bloomberg узнал подробности
Европейский Союз готовит 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.
Новые ограничения могут быть представлены в первой половине октября, или их объявят во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.
Как сообщает Bloomberg, санкции, вероятно, будут включать решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка РФ, для помощи Киеву.
По данным источников издания, группа стран-членов, в частности Польша и страны Балтии, призывают ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и IT-услуг.
Также группа стран предлагает ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки уже неоднократно встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов.
Новые санкции, вероятно, будут включать версию ЕС будущего запрета G7 на российские алмазы.
Механизм G7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать постепенно.
Кроме этого, в новый пакет санкций могут включить шаги по ограничению возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.
В рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения о введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка, которые генерируются в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.
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