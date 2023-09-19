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Валерий Савицкий, редактор ленты

Сейм Литвы призвал принять Украину в НАТО, иначе – плохой мир с Россией

прапори НАТО та України
Фото: Depositphotos

Сейм Литвы одобрил резолюцию, которая призывает страны НАТО принять Украину в Альянс на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Об этом сообщает LRT.

Резолюцию поддержали 122 члена Сейма из 141.

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— Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо более эффективным и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны. При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, было бы правильно пригласить Украину присоединиться к НАТО, — отмечается в тексте документа.

По словам председателя комитета Сейма по иностранным делам Жигимантаса Павильониса, резолюцию готовили не только литовские депутаты, но и те люди, которые подписали Акт о независимости Литвы. Он надеется, что “то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся достичь в Вашингтоне за десять месяцев”.

Павильонис уточнил, что если не закрепить членство Украины в НАТО, то есть угроза плохого мира с Россией. Это скажется и на безопасности Литвы.

Тернистый путь Украины в НАТО

Во время Вильнюсского саммита 11-12 июля 2023 года, государства-члены НАТО согласовали пакет поддержки из трех элементов, который должен приблизить вступление Украины в военно-политический союз. В то же время, лидеры Альянса отказались официально пригласить нашу страну к членству, поскольку не чувствовали поддержки своего общества.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина полагает, что буквально пять слов в декларации о четкой перспективе членства Украины в НАТО, изменили бы ход войны.

Следующий саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне, США.

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Литва, НАТО, Росія, Сейм Литви
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