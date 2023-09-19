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Валерій Савицький, редактор стрічки

Сейм Литви закликав прийняти Україну в НАТО, інакше – поганий мир з Росією

прапори НАТО та України
Фото: Depositphotos

Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка закликає країни НАТО прийняти Україну до блоку на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Про це повідомляє LRT.

Резолюцію підтримали 122 члени Сейму зі 141.

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– Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить союз, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони. За повної підтримки України практичними засобами, включно з політичною підтримкою військового блоку, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО, – йдеться у тексті документа.

За словами голови комітету Сейму із закордонних справ Жигімантаса Павільйоніса, резолюцію готували не лише литовські депутати, а й ті, хто підписував Акт про незалежність Литви. Він сподівається, що “те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться досягти у Вашингтоні за 10 місяців”.

Павільйоніс уточнив, якщо не закріпити членство України в НАТО, то є загроза поганого миру з Росією. Це позначиться і на безпеці Литви.

Тернистий шлях України до НАТО

Під час Вільнюського саміту 11-12 липня 2023 року, держави-члени НАТО узгодили пакет підтримки з трьох елементів, що повинен наблизити вступ України до військово-політичного союзу. Водночас лідери блоку відмовилися офіційно запросити нашу країну до членства, оскільки не відчували підтримки власного суспільства.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що буквально п’ять слів у декларації про чітку перспективу членства України в НАТО, змінили б перебіг війни.

Наступний саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні, США.

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Литва, НАТО, Росія, Сейм Литви
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