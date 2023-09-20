США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в регионе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил в соцсети X (Twitter).

— Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.

Блинкен также провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы “выразить глубокую обеспокоенность военными действиями Азербайджана”.

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— Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этих неприемлемых военных действий, — добавил представитель Госдепа.

I spoke to Armenian Prime Minister Pashinyan today to express our deep concern about Azerbaijan’s military actions. The United States is calling for an immediate end to this unacceptable military action. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023

Военное обострение в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.

Ближе к вечеру вторника премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе.

Такое заявление главы правительства привело к акциям протеста в Ереване. Армяне возмущаются решением Пашиняна и называют такую позицию сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану.

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