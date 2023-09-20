Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в регионе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил в соцсети X (Twitter).

— Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.

Блинкен также провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы “выразить глубокую обеспокоенность военными действиями Азербайджана”.

Сейчас смотрят

— Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этих неприемлемых военных действий, — добавил представитель Госдепа.

Военное обострение в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.

Ближе к вечеру вторника премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе.

Такое заявление главы правительства привело к акциям протеста в Ереване. Армяне возмущаются решением Пашиняна и называют такую позицию сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану.

Читайте также
Нагорный Карабах: станет ли обострение войной и вмешаются ли Россия и Иран
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Азербайджан, Армения, Энтони Блинкен, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский призвал Трампа публично озвучить свой мирный план
Володимир Зеленський
Зеленский в четверг посетит Конгресс США: в обеих палатах рассказали, чего ждут от встречи
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах: станет ли обострение войной и вмешаются ли Россия и Иран
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Обострение в Карабахе: МИД обнародовал рекомендации для украинцев
МЗС України
Карабахский излом: в Ереване начались столкновения
Протести у Єревані, Вірменія

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь