США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в регионе Нагорного Карабаха.
Об этом сообщил в соцсети X (Twitter).
— Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.
Блинкен также провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы “выразить глубокую обеспокоенность военными действиями Азербайджана”.
— Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этих неприемлемых военных действий, — добавил представитель Госдепа.
I spoke to Armenian Prime Minister Pashinyan today to express our deep concern about Azerbaijan’s military actions. The United States is calling for an immediate end to this unacceptable military action.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023
Военное обострение в Нагорном Карабахе
19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.
Ближе к вечеру вторника премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе.
Такое заявление главы правительства привело к акциям протеста в Ереване. Армяне возмущаются решением Пашиняна и называют такую позицию сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану.
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