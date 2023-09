США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в регионе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил в соцсети X (Twitter).

Блинкен также провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы “выразить глубокую обеспокоенность военными действиями Азербайджана”.

— Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению этих неприемлемых военных действий, — добавил представитель Госдепа.

I spoke to Armenian Prime Minister Pashinyan today to express our deep concern about Azerbaijan’s military actions. The United States is calling for an immediate end to this unacceptable military action.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023