Нагорный Карабах: станет ли обострение войной и вмешаются ли Россия и Иран
Военное обострение в Нагорном Карабахе закончится установлением Азербайджаном контроля над всей территорией региона и его ключевыми городами. Россия и Иран не будут вмешиваться в боевые действия, а протесты в Ереване не приведут к политическому кризису в Армении.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
По мнению эксперта, нынешнее обострение боевых действий, с вероятностью 90% это закончится установлением контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом, а также его ключевыми городами Степанакерт и Ханкени. В то же время, аналитик убежден, что “на этом игры России с карабахцами и карабахцев с армянами закончатся”.
Кроме того, Сергей Данилов отметил, что нынешний конфликт никоим образом не закончится противостоянием Армении с Азербайджаном.
— Премьер Никол Пашинян четко сказал, что армянских вооруженных сил на территории Карабаха нет. И это не противостояние Армении и Азербайджана, а операция Азербайджана в Карабахе – на суверенной территории Азербайджанской Республики, — отметил эксперт.
Он убежден, что Россия не будет вмешиваться в нынешние события в Нагорном Карабахе, поскольку “она бросила армян, не в состоянии и не сможет ничем помочь”. Сергей Данилов отметил, что Кремль, с одной стороны, подогревал ожидания определенной части правящего карабахского клана, который продолжал править в Карабахе, а также более 10 лет правил в самой Армении.
— Российская Федерация поддерживала иллюзии армян и неоправданные надежды на то, что она является их защитником. На самом деле, Россия просто ничего не может и ожидала, что Азербайджан испугается. Однако Баку не испугался и продолжает свою операцию по восстановлению территориальной целостности Республики Азербайджан.
Замдиректора Центра ближневосточных исследований убежден, что нынешние протесты в Ереване не приведут к острому политическому кризису в Армении и отставке действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
Эксперт напомнил, что предыдущее серьезное обострение в Нагорном Карабахе произошло осенью 2020 года. По его мнению, тогда Армения вместе с Карабахом проиграла и Азербайджан восстановил контроль над абсолютным большинством территорий, захваченных армянами.
Аналитик напомнил, что эти события в 2020 году привели к антиправительственным протестам в Ереване и отставке Никола Пашиняна. Но затем прошли досрочные парламентские выборы, блок Пашиняна их выиграл, и политик вернулся в кресло премьера.
— Сегодняшний протест возле парламента Армении в Ереване начался под антиазербайджанскими лозунгами, но впоследствии перерос в совершенно другое русло. Я только что посмотрел кадры, эти протесты достаточно мирные. И там кричат “Путин х**ло” и “Лавров — с**а!”, — подытожил Сергей Данилов.
Обострение боевых действий в Нагорном Карабахе и протесты в Ереване
Напомним, утром 19 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение боевых действий между армиями Армении и Азербайджана. В частности, обстрелы были зафиксированы в городе Степанакерт.
Баку обвинил Ереван в наращивании военной группировки и накоплении в регионе тяжелого вооружения. В ответ в Минобороны Армении заявили, что их войск в Карабахе нет.
Глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил, что Армения не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
Это заявление спровоцировало протесты населения. В Ереване жители устроили митинг около здания правительства, которые переросли в столкновения с правоохранителями из-за попыток людей попасть в середину помещения.
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