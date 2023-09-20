Нагорный Карабах: станет ли обострение войной и вмешаются ли Россия и Иран

Военное обострение в Нагорном Карабахе закончится установлением Азербайджаном контроля над всей территорией региона и его ключевыми городами. Россия и Иран не будут вмешиваться в боевые действия, а протесты в Ереване не приведут к политическому кризису в Армении.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По мнению эксперта, нынешнее обострение боевых действий, с вероятностью 90% это закончится установлением контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом, а также его ключевыми городами Степанакерт и Ханкени. В то же время, аналитик убежден, что “на этом игры России с карабахцами и карабахцев с армянами закончатся”.

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Кроме того, Сергей Данилов отметил, что нынешний конфликт никоим образом не закончится противостоянием Армении с Азербайджаном.

— Премьер Никол Пашинян четко сказал, что армянских вооруженных сил на территории Карабаха нет. И это не противостояние Армении и Азербайджана, а операция Азербайджана в Карабахе – на суверенной территории Азербайджанской Республики, — отметил эксперт.

Он убежден, что Россия не будет вмешиваться в нынешние события в Нагорном Карабахе, поскольку “она бросила армян, не в состоянии и не сможет ничем помочь”. Сергей Данилов отметил, что Кремль, с одной стороны, подогревал ожидания определенной части правящего карабахского клана, который продолжал править в Карабахе, а также более 10 лет правил в самой Армении.

— Российская Федерация поддерживала иллюзии армян и неоправданные надежды на то, что она является их защитником. На самом деле, Россия просто ничего не может и ожидала, что Азербайджан испугается. Однако Баку не испугался и продолжает свою операцию по восстановлению территориальной целостности Республики Азербайджан.

Замдиректора Центра ближневосточных исследований убежден, что нынешние протесты в Ереване не приведут к острому политическому кризису в Армении и отставке действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Эксперт напомнил, что предыдущее серьезное обострение в Нагорном Карабахе произошло осенью 2020 года. По его мнению, тогда Армения вместе с Карабахом проиграла и Азербайджан восстановил контроль над абсолютным большинством территорий, захваченных армянами.

Аналитик напомнил, что эти события в 2020 году привели к антиправительственным протестам в Ереване и отставке Никола Пашиняна. Но затем прошли досрочные парламентские выборы, блок Пашиняна их выиграл, и политик вернулся в кресло премьера.

— Сегодняшний протест возле парламента Армении в Ереване начался под антиазербайджанскими лозунгами, но впоследствии перерос в совершенно другое русло. Я только что посмотрел кадры, эти протесты достаточно мирные. И там кричат “Путин х**ло” и “Лавров — с**а!”, — подытожил Сергей Данилов.

Обострение боевых действий в Нагорном Карабахе и протесты в Ереване

Напомним, утром 19 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение боевых действий между армиями Армении и Азербайджана. В частности, обстрелы были зафиксированы в городе Степанакерт.

Баку обвинил Ереван в наращивании военной группировки и накоплении в регионе тяжелого вооружения. В ответ в Минобороны Армении заявили, что их войск в Карабахе нет.

Глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил, что Армения не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Это заявление спровоцировало протесты населения. В Ереване жители устроили митинг около здания правительства, которые переросли в столкновения с правоохранителями из-за попыток людей попасть в середину помещения.

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