Зеленский на Совбезе ООН озвучил два пункта для реализации Формулы мира

Для прекращения войны в Украине и укреплении архитектуры безопасности в мире, необходимо выполнить два пункта Формулы мира, а также реформировать институты Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Глава государства озвучил два пункта конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы укрепить мировую архитектуру безопасности.

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Первым шагом Зеленский назвал полный вывод российских войск и флота с законно признанной территории Украины.

— Во-первых – полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года, — отметил президент.

И вторым пунктом укрепления мировой архитектуры безопасности, глава государства назвал полное возвращение Украине эффективного контроля над всей ее государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

По мнению президента Украины, только выполнение этих двух пунктов приведет к честному, надежному и полному прекращению боевых действий.

— Эпицентром такой работы должен быть этот зал – зал Совета Безопасности ООН и еще в большей степени – зал Генеральной ассамблеи. Если для этого нужно провести реформу институтов ООН, значит, надо не бояться реформы. Мы готовы совместно с членами ООН, которые участвуют в Формуле мира, работать над соответствующими проектами резолюций и поправок в Устав ООН, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, во время выступления на Совбезе ООН, Зеленский также призвал к реформированию ООН.

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