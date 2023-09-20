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Валерій Савицький, редактор стрічки

Зеленський на Радбезі ООН озвучив два пункти для втілення Формули миру

Володимир Зеленський у Раді Безпеки ООН
Фото: Офіс президента

Для припинення війни в Україні та зміцненні архітектури безпеки у світі, слід виконати два пункти Формули миру, а також реформувати інституції Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Глава держави озвучив два пункти конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоби зміцнити світову архітектуру безпеки.

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Першим кроком український лідер назвав повне виведення російських військ і флоту із законно визнаної території України.

– По-перше – повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року, – зазначив президент.

І другим пунктом зміцнення світової архітектури безпеки глава держави назвав цілковите повернення Україні ефективного контролю над усім її державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

На думку президента України, лише виконання цих двох пунктів матиме результатом чесне, надійне і повне припинення бойових дій.

– Епіцентром такої роботи має бути ця зала – зала Ради безпеки ООН і ще більшою мірою – зала Генеральної асамблеї. Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, отже, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проєктами резолюцій та поправок до Статуту ООН, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу на Радбезі ООН, Зеленський також закликав до реформування ООН.

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Війна в Україні, Зеленський, ООН, Рада Безпеки, Формула миру
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