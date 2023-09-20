Зеленський на Радбезі ООН озвучив два пункти для втілення Формули миру

Для припинення війни в Україні та зміцненні архітектури безпеки у світі, слід виконати два пункти Формули миру, а також реформувати інституції Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Глава держави озвучив два пункти конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоби зміцнити світову архітектуру безпеки.

Зараз дивляться

Першим кроком український лідер назвав повне виведення російських військ і флоту із законно визнаної території України.

– По-перше – повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року, – зазначив президент.

І другим пунктом зміцнення світової архітектури безпеки глава держави назвав цілковите повернення Україні ефективного контролю над усім її державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

На думку президента України, лише виконання цих двох пунктів матиме результатом чесне, надійне і повне припинення бойових дій.

– Епіцентром такої роботи має бути ця зала – зала Ради безпеки ООН і ще більшою мірою – зала Генеральної асамблеї. Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, отже, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проєктами резолюцій та поправок до Статуту ООН, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу на Радбезі ООН, Зеленський також закликав до реформування ООН.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.