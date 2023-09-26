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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Поражение Украины может открыть путь к ядерной и мировой войне – президент Латвии

Едгарс Рінкевичс
Фото: Depositphotos

Латвийский лидер Эдгар Ринкевичс выразил обеспокоенность, что поражение Украины в войне с Россией может привести к третьей мировой и даже к ядерной войне. Он призывает международное сообщество оказать максимальную поддержку Украине.

Об этом он сообщил в эфире немецкого телеканала Welt.

– У меня другое опасение: если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это на самом деле откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, он пойдет так далеко, как только сможет, — сказал Ринкевичс.

По его словам, если Россия увидит, что Запад не является сплоченным и недостаточно поддерживает Украину, тогда надо “начинать бояться на самом деле” того, что будут дальнейшие провокации РФ и против НАТО, и против тех стран, которые не являются его членами.

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– Лучшая помощь против эскалации и угрозы третьей мировой войны — всеми силами помогать Украине. Мы должны предоставить все, что она просит, и должны сделать все, что необходимо, чтобы усилить Украину, ее выносливость, — подчеркнул президент Латвии.

Учитывая дискуссию в Германии о передаче крылатых ракет Taurus, он выразил уверенность, что федеральное правительство примет правильное решение.

Комментируя общие опасения, что ВСУ могли бы применить западное оружие по объектам на территории РФ, Ринкевичс отметил, что считает вполне легитимным, чтобы Украина имела право целиться по военным объектам на территории России.

Он заявил, что долговременный мир возможен только при условии победы Украины.

– Если кто-то думает, что Россия будет снова мирной, тот недостаточно смотрит российскую пропаганду, — подчеркнул Ринкевичс.

Он добавил, если мир не поможет Украине справиться с этим вызовом и победить Россию, это значит, что люди будут жить в состоянии нестабильности не только в странах Балтии, но во всей Европе и даже мире.

Напомним, Латвия начала подготовку специального пограничного отряда из-за прибытия наемников частной военной компании на территорию Беларуси и сообщения о нарушении воздушного пространства Польши.

Источник: Welt

Война в Украине, Латвия, Росія, Украина
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