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Світ
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Поразка України може відкрити шлях до світової та ядерної війни – президент Латвії

Едгарс Рінкевичс
Фото: Depositphotos

Латвійський лідер Едгар Рінкевичс висловив занепокоєння, що поразка України у війні з Росією може призвести до третьої світової і навіть до ядерної війни. Він закликає міжнародну спільноту надати максимальну підтримку Україні.

Про це він повідомив в етері німецького телеканалу Welt.

– Я маю інше побоювання: якщо Україна буде не в змозі захистити себе, якщо вона програє, тоді це дійсно відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, він піде так далеко, як тільки зможе, – сказав Рінкевичс.

За його словами, якщо Росія побачить, що Захід не є згуртованим і недостатньо підтримує Україну, тоді треба “починати боятися насправді” того, що будуть подальші провокації РФ і проти НАТО, і проти тих країн, які не є його членами.

Зараз дивляться

– Найкраща допомога проти ескалації та загрози третьої світової війни – всіма силами допомагати Україні. Ми повинні надати все, що вона просить, і зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість, – наголосив президент Латвії.

З огляду на дискусію в Німеччині щодо передачі крилатих ракет Taurus, він висловив упевненість, що федеральний уряд ухвалить правильне рішення.

Коментуючи загальні побоювання, що ЗСУ могли б застосувати західну зброю по об’єктах на території РФ, Рінкевичс зауважив, що вважає цілком легітимним, щоб Україна мала право цілитися по військових об’єктах на території Росії.

Він зазначив, що довготривалий мир можливий лише за умови перемоги України.

– Якщо хтось думає, що Росія буде знову мирною, той недостатньо дивиться російську пропаганду, – наголосив Рінкевичс.

Він додав, якщо світ не допоможе Україні впоратися з цим викликом і перемогти Росію, це означатиме, що люди житимуть у стані нестабільності не лише в країнах Балтії, а й у всій Європі та навіть світі.

Нагадаємо, Латвія почала підготовку спеціального прикордонного загону через прибуття найманців приватної військової компанії на територію Білорусі та повідомлення про порушення повітряного простору Польщі.

Джерело: Welt

Війна в Україні, Латвія, Росія, Україна
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