Не рассчитывали на столь долгую войну – разведка Британии об износе авиации РФ

Война в Украине, что продолжается гораздо дольше, чем рассчитывали в РФ, все больше истощает российскую авиацию.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что износ авиационной техники из-за интенсивной эксплуатации в долгосрочной перспективе снизит жизнеспособность тактической авиации Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ).

По подсчетам британских разведчиков, Воздушно-космические силы РФ, начиная с февраля 2022 года, потеряли в боях около 90 самолетов.

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Кроме того, определенные типы боевых самолетов россияне эксплуатируют гораздо интенсивнее, чем в мирное время.

Воздушно-космические силы России все еще способны к резкому увеличению количества вылетов над оккупированной территорией Украиной.

Однако потребность в дополнительном техническом обслуживании осложняется дефицитом запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

– Все самолеты имеют прогнозируемый срок службы, рассчитываемый в летных часах. Так что очень вероятно, что дополнительные вылеты во время войны истощают ресурс многих российских самолетов гораздо быстрее, чем планировали ВКС РФ, – отмечают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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