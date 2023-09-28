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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Не розраховували на таку довгу війну – розвідка Британії про зношеність авіації РФ

Російські літаки Ту-22М3

Війна в Україні, що триває значно довше, ніж розраховували у РФ, все більше виснажує російську авіацію.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що зношеність авіаційної техніки через інтенсивну експлуатацію в довгостроковій перспективі знизить життєздатність тактичної авіації Повітряно-космічних сил РФ (ПКС РФ).

За підрахунками британських розвідників, Повітряно-космічні сили РФ, починаючи з лютого 2022 року, втратили в боях близько 90 літаків.

Зараз дивляться

Крім того, певні типи бойових літаків росіяни експлуатують набагато інтенсивніше, ніж у мирний час.

Наразі Повітряно-космічні сили Росії все ще здатні до різкого збільшення кількості вильотів над окупованою територією Україною.

Однак потреба в додатковому технічному обслуговуванні ускладнюється дефіцитом запасних частин через попит, що лише зростає, та міжнародні санкції.

– Усі літаки мають прогнозований термін служби, що розраховується в льотних годинах.

Тож дуже ймовірно, що додаткові вильоти під час війни виснажують ресурс багатьох російських літаків набагато швидше, ніж планували ПКС РФ, – зауважують британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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