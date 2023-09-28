Не розраховували на таку довгу війну – розвідка Британії про зношеність авіації РФ

Війна в Україні, що триває значно довше, ніж розраховували у РФ, все більше виснажує російську авіацію.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що зношеність авіаційної техніки через інтенсивну експлуатацію в довгостроковій перспективі знизить життєздатність тактичної авіації Повітряно-космічних сил РФ (ПКС РФ).

За підрахунками британських розвідників, Повітряно-космічні сили РФ, починаючи з лютого 2022 року, втратили в боях близько 90 літаків.

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Крім того, певні типи бойових літаків росіяни експлуатують набагато інтенсивніше, ніж у мирний час.

Наразі Повітряно-космічні сили Росії все ще здатні до різкого збільшення кількості вильотів над окупованою територією Україною.

Однак потреба в додатковому технічному обслуговуванні ускладнюється дефіцитом запасних частин через попит, що лише зростає, та міжнародні санкції.

– Усі літаки мають прогнозований термін служби, що розраховується в льотних годинах. Тож дуже ймовірно, що додаткові вильоти під час війни виснажують ресурс багатьох російських літаків набагато швидше, ніж планували ПКС РФ, – зауважують британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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