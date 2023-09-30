РФ пытается обойти санкции путем сотрудничества со странми СНГ – ISW

Россия продолжает попытки обойти международные санкции путем сотрудничества со странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, Россия пытается наладить военно-техническое сотрудничество со странами СНГ.

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Так, 29 сентября в Тульскую область прибыли делегации Министерств обороны России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана для обсуждения вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что министры обороны стран СНГ также создали военно-научную организацию и совместный отряд гуманитарного разминирования.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна поддержит санкции стран Запада, введенные против России из-за вторжения российских войск в Украину.

Источник : ISW

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