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РФ пытается обойти санкции путем сотрудничества со странми СНГ – ISW

російська армія
Фото: Pixabay

Россия продолжает попытки обойти международные санкции путем сотрудничества со странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, Россия пытается наладить военно-техническое сотрудничество со странами СНГ.

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Так, 29 сентября в Тульскую область прибыли делегации Министерств обороны России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана для обсуждения вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что министры обороны стран СНГ также создали военно-научную организацию и совместный отряд гуманитарного разминирования.

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Источник: ISW
Росія, санкції, СНД
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