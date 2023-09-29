Огромный шаг: что означает отказ Казахстана помогать России обходить санкции Запада

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна поддержит санкции стран Запада, введенные против России из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом он заявил 28 сентября во время визита в Берлин, когда вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем отвечали на вопросы журналистов.

Токаев также заверил, что Германии не стоит опасаться, что Казахстан будет помогать России в обходе санкций.

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— Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, — сказал казахский президент.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что между Россией и странами Центральной Азии увеличились объемы торговли, что может свидетельствовать об обходе санкций Россией, когда страны региона импортируют и перепродают в РФ товары, которые российская сторона не может приобрести самостоятельно, в том числе из Европы.

Несмотря на это, в мае 2023 года Казахстан уже заверял, что никоим образом не способствует обходу санкций со стороны Кремля.

Как отметил известный экономист, младший научный сотрудник программы Россия и Евразия в Chatham House Тимоти Эш на своей странице в Twitter, решение президента Казахстана — давнего союзника РФ — повернуться лицом к соседу свидетельствует об ослаблении контроля Кремля над регионом.

Он написал: “Ничего себе, огромный шаг“, а затем привел комментарии об отказе Токаева от помощи РФ в обходе санкций как еще одно свидетельство “ослабления хватки России во всем регионе… из-за идиотского вторжения Путина в Украину”.

Wow, huge move. Just shows weakening grip across region of Russia because of Putin’s idiotic invasion of Ukraine. He lost Armenia in recent weeks on Russia’s inability to help in NK. https://t.co/ryaUbLBGoh — Timothy Ash (@tashecon) September 28, 2023

Примечательно, что в рамках визита в Германию казахский лидер заявил, что продолжит поставлять нефть в Германию.

Шольц же назвал Казахстан важным партнером на пути Германии к энергонезависимости от России.

— По просьбе наших немецких друзей я подтвердил готовность нашей страны увеличить поставки нефти и сделать их долгосрочными, — сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан в этом году уже отгрузил 500 тыс. метрических тонн нефти на немецкий нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт.

Что касается российско-украинской войны, Токаев призвал к переговорам между Россией и Украиной.

— Настало время для рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии, — сказал он. — Пришло время прекратить взаимные обвинения и начать говорить по существу, чтобы найти основу для мирных переговоров, которые были бы приемлемы для обеих сторон.

Также Токаев добавил, что у Казахстана нет никаких опасений относительно территориальных притязаний со стороны России.

Источник : Deutsche Welle

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