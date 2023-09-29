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Огромный шаг: что означает отказ Казахстана помогать России обходить санкции Запада

Огромный шаг: что означает отказ Казахстана помогать России обходить санкции Запада
Фото: Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна поддержит санкции стран Запада, введенные против России из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом он заявил 28 сентября во время визита в Берлин, когда вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем отвечали на вопросы журналистов.

Токаев также заверил, что Германии не стоит опасаться, что Казахстан будет помогать России в обходе санкций.

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— Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, — сказал казахский президент.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что между Россией и странами Центральной Азии увеличились объемы торговли, что может свидетельствовать об обходе санкций Россией, когда страны региона импортируют и перепродают в РФ товары, которые российская сторона не может приобрести самостоятельно, в том числе из Европы.

Несмотря на это, в мае 2023 года Казахстан уже заверял, что никоим образом не способствует обходу санкций со стороны Кремля.

Как отметил известный экономист, младший научный сотрудник программы Россия и Евразия в Chatham House Тимоти Эш на своей странице в Twitter, решение президента Казахстана — давнего союзника РФ — повернуться лицом к соседу свидетельствует об ослаблении контроля Кремля над регионом.

Он написал: “Ничего себе, огромный шаг“, а затем привел комментарии об отказе Токаева от помощи РФ в обходе санкций как еще одно свидетельство “ослабления хватки России во всем регионе… из-за идиотского вторжения Путина в Украину”.

Примечательно, что в рамках визита в Германию казахский лидер заявил, что продолжит поставлять нефть в Германию.

Шольц же назвал Казахстан важным партнером на пути Германии к энергонезависимости от России.

— По просьбе наших немецких друзей я подтвердил готовность нашей страны увеличить поставки нефти и сделать их долгосрочными, — сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан в этом году уже отгрузил 500 тыс. метрических тонн нефти на немецкий нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт.

Что касается российско-украинской войны, Токаев призвал к переговорам между Россией и Украиной.

— Настало время для рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии, — сказал он. — Пришло время прекратить взаимные обвинения и начать говорить по существу, чтобы найти основу для мирных переговоров, которые были бы приемлемы для обеих сторон.

Также Токаев добавил, что у Казахстана нет никаких опасений относительно территориальных притязаний со стороны России.

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Огромный шаг: что означает отказ Казахстана помогать России обходить санкции Запада

Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Казахстан, Німеччина, Олаф Шольц, Росія
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