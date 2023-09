Огромный шаг: что означает отказ Казахстана помогать России обходить санкции Запада

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна поддержит санкции стран Запада, введенные против России из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом он заявил 28 сентября во время визита в Берлин, когда вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем отвечали на вопросы журналистов.

Токаев также заверил, что Германии не стоит опасаться, что Казахстан будет помогать России в обходе санкций.

— Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, — сказал казахский президент.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что между Россией и странами Центральной Азии увеличились объемы торговли, что может свидетельствовать об обходе санкций Россией, когда страны региона импортируют и перепродают в РФ товары, которые российская сторона не может приобрести самостоятельно, в том числе из Европы.

Несмотря на это, в мае 2023 года Казахстан уже заверял, что никоим образом не способствует обходу санкций со стороны Кремля.

Как отметил известный экономист, младший научный сотрудник программы Россия и Евразия в Chatham House Тимоти Эш на своей странице в Twitter, решение президента Казахстана — давнего союзника РФ — повернуться лицом к соседу свидетельствует об ослаблении контроля Кремля над регионом.

Он написал: “Ничего себе, огромный шаг“, а затем привел комментарии об отказе Токаева от помощи РФ в обходе санкций как еще одно свидетельство “ослабления хватки России во всем регионе… из-за идиотского вторжения Путина в Украину”.

Wow, huge move. Just shows weakening grip across region of Russia because of Putin’s idiotic invasion of Ukraine. He lost Armenia in recent weeks on Russia’s inability to help in NK. https://t.co/ryaUbLBGoh

— Timothy Ash (@tashecon) September 28, 2023