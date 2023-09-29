Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Путин хочет затянуть войну в надежде, что Запад устанет помогать Украине – Ринкевичс

Едгарс Рінкевичс
Фото: Depositphotos

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью изданию Helsingin Sanomat рассказал о трех причинах, которые потенциально могут заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить кровавую войну против Украины.

– Во-первых, понимание того, что Запад продолжит поддерживать Украину, независимо от того или иного поворота событий в войне, – сказал он.

По мнению латвийского президента, Владимир Путин понимает, что он не в состоянии противостоять экономической мощи Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза.

– Во-вторых, мы должны показать, что полны решимости увеличить свой оборонный промышленный потенциал и производить все необходимые Украине снаряды, боеприпасы, ракеты, беспилотники и танки, пополняя при этом собственные запасы, – добавил Ринкевичс.

Сейчас смотрят

Он отметил, что третьим важным фактор является продвижение Сил обороны Украины на фронте.

Однако президент Латвии уверен, что война быстро закончится. Нынешняя стратегия России заключается в том, чтобы просто продолжить войну на истощение.

Ранее Эдгар Ринкевичс заявлял, что поражение Украины в войне с Россией может привести к третьей мировой и даже к ядерной войне и призвал международное сообщество оказать максимальную поддержку Украине.

Читайте также
Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
Латвія прапор

Война в Украине, Владимир Путин, Латвия, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Треть украинцев, выехавших в страны ЕС во время войны, планируют вернуться
українці
Общий залп — до 24 Калибров: Россия вывела в Черное море три ракетоносителя
Наталія Гуменюк
Большинство в обеих партиях Конгресса США поддерживает помощь Украине – Блинкен
Ентоні Блінкен
В части оккупированного Бердянска после взрыва пропал свет
вибух дим
Дружественный огонь: российская ПВО сбила свой Су-35 под Токмаком
Російський літак Су-35

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Путин хочет затянуть войну в надежде, что Запад устанет помогать Украине – Ринкевичс
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Путин хочет затянуть войну в надежде, что Запад устанет помогать Украине – Ринкевичс
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Путин хочет затянуть войну в надежде, что Запад устанет помогать Украине – Ринкевичс
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Путин хочет затянуть войну в надежде, что Запад устанет помогать Украине – Ринкевичс
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь