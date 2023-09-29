Путин хочет затянуть войну в надежде, что Запад устанет помогать Украине – Ринкевичс

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью изданию Helsingin Sanomat рассказал о трех причинах, которые потенциально могут заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить кровавую войну против Украины.

– Во-первых, понимание того, что Запад продолжит поддерживать Украину, независимо от того или иного поворота событий в войне, – сказал он.

По мнению латвийского президента, Владимир Путин понимает, что он не в состоянии противостоять экономической мощи Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза.

– Во-вторых, мы должны показать, что полны решимости увеличить свой оборонный промышленный потенциал и производить все необходимые Украине снаряды, боеприпасы, ракеты, беспилотники и танки, пополняя при этом собственные запасы, – добавил Ринкевичс.

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Он отметил, что третьим важным фактор является продвижение Сил обороны Украины на фронте.

Однако президент Латвии уверен, что война быстро закончится. Нынешняя стратегия России заключается в том, чтобы просто продолжить войну на истощение.

Ранее Эдгар Ринкевичс заявлял, что поражение Украины в войне с Россией может привести к третьей мировой и даже к ядерной войне и призвал международное сообщество оказать максимальную поддержку Украине.

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