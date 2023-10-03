Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС: они включают €50 млрд для Украины

Європарламент
Фото: Pixabay

Во вторник, 3 октября, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предложений Еврокомиссии пересмотреть многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, которые, в частности, содержат положение о создании специального Украинского фонда в €50 млрд.

Голосование состоялось во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Сейчас смотрят

За — проголосовали 393 депутата, против — 136, еще 92 политики воздержались.

– Европейский парламент…. Подтверждает тот факт, что этот пересмотр (бюджета, — Ред.) должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской агрессивной войны против Украины, на укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета Европейского Союза и на предоставлении ЕС адекватной гибкости для ответа на кризисы, – говорится в резолюции.

Документ содержит отдельный раздел, посвященный предоставлению долгосрочной поддержки Украине в борьбе против российских оккупантов.

– Европарламент приветствует предложение Европейской комиссии по долгосрочному структурному решению для решения финансовых потребностей Украины и его привязки к бюджету ЕС, что будет покрывать поддержку макрофинансовой стабильности, инвестиционной среды и финансирования среднесрочного и долгосрочного восстановления и восстановления, проведения реформ, связанных с вхождением (в ЕС) и развития административных возможностей, – отмечается в документе.

При этом Европарламент отдельно отмечает, что такой долгосрочный инструмент является единственно возможным путем для привлечения других доноров и обеспечения эффективных и целенаправленных расходов в интересах Украины и ее народа.

Отмечается, что депутаты настаивают, что Украинский фонд в рамках многолетнего бюджета ЕС должен быть принят “так быстро, как это возможно”, сразу после принятия уточнений к MFF (многолетней финансовой перспективы ЕС).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении сообщил, что во время визита глав МИД Европейского Союза в Киев был поднят вопрос о полноправном присоединении Украины к ЕС.

Смотрите также
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель

Европарламент, ЕС, Война в Украине, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Пентагоне готовы быстро передать ATACMS Украине, как только это позволит Белый дом
ракета ATACMS
Обсудили обстановку и потребности. Зеленский посетил бойцов на Купянско-Лиманском направлении
Володимир Зеленський
Для поражения сильно бронированных наземных целей: зенитная установка Гепард, характеристики
гепард
Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается
ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Ускорит транзит. Проверки украинского зерна перенесут в порт в Литве
зерно урожай

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС: они включают €50 млрд для Украины
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС: они включают €50 млрд для Украины
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС: они включают €50 млрд для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь