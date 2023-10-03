Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС: они включают €50 млрд для Украины

Во вторник, 3 октября, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предложений Еврокомиссии пересмотреть многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, которые, в частности, содержат положение о создании специального Украинского фонда в €50 млрд.

Голосование состоялось во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

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За — проголосовали 393 депутата, против — 136, еще 92 политики воздержались.

– Европейский парламент…. Подтверждает тот факт, что этот пересмотр (бюджета, — Ред.) должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской агрессивной войны против Украины, на укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета Европейского Союза и на предоставлении ЕС адекватной гибкости для ответа на кризисы, – говорится в резолюции.

Документ содержит отдельный раздел, посвященный предоставлению долгосрочной поддержки Украине в борьбе против российских оккупантов.

– Европарламент приветствует предложение Европейской комиссии по долгосрочному структурному решению для решения финансовых потребностей Украины и его привязки к бюджету ЕС, что будет покрывать поддержку макрофинансовой стабильности, инвестиционной среды и финансирования среднесрочного и долгосрочного восстановления и восстановления, проведения реформ, связанных с вхождением (в ЕС) и развития административных возможностей, – отмечается в документе.

При этом Европарламент отдельно отмечает, что такой долгосрочный инструмент является единственно возможным путем для привлечения других доноров и обеспечения эффективных и целенаправленных расходов в интересах Украины и ее народа.

Отмечается, что депутаты настаивают, что Украинский фонд в рамках многолетнего бюджета ЕС должен быть принят “так быстро, как это возможно”, сразу после принятия уточнений к MFF (многолетней финансовой перспективы ЕС).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении сообщил, что во время визита глав МИД Европейского Союза в Киев был поднят вопрос о полноправном присоединении Украины к ЕС.

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