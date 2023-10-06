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Илья Нежигай, редактор ленты

Даже не воспользовались: в США утратил силу закон о ленд-лизе для Украины

лендліз
Фото: Факти ICTV

Американский закон о ленд-лизе для Украины перестал работать с 1 октября 2023 года.

Закон США о ленд-лизе для Украины, который был одобрен в мае прошлого года, имел срок действия с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года.

За прошлый год Украина ни разу не воспользовалась ленд-лизом, но это был важный запасной план для украинской армии на случай, если поддержка со стороны партнеров Украины даст сбой. Кроме того, наличие ленд-лиза свидетельствовало о стратегических намерениях поддержки официального Киева со стороны Соединенных Штатов.

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Что означает потеря силы этого законодательного акта со стороны США, какие есть альтернативы для Украины и может ли он быть заново проголосован — читайте в материале на Фактах ICTV.

Почему Украина не пользовалась ленд-лизом и как получала помощь от США

Инициатива Соединенных Штатов по ленд-лизу предоставляла возможность одалживать Украине военную технику, оружие, боеприпасы и другое оборудование или ресурсы. Такие действия означали бы, что после войны Украине было бы необходимо либо возвращать средства за использованную (потерянную или поврежденную) технику, либо возвращать то, что было взято в долг.

Впрочем, за прошедший год Киев ни разу не использовал этот механизм.

В свою очередь Соединенные Штаты продолжали предоставлять Украине военную помощь с помощью трех существующих программ:

  • Инициатива содействия безопасности Украины (USAI);
  • внешнее военное финансирование (FMF);
  • полномочия президента США по сокращению запасов оружия для помощи Украине (PDA).

С помощью этих программ можно предоставлять оружие со складов армии США или покупать новое от национального оборонно-промышленного комплекса.

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Даже не воспользовались: в США утратил силу закон о ленд-лизе для Украины

Ленд-лиз — на черный день

Для Украины в течение года ленд-лиз служил бы как резервный инструмент, если не хватало бы средств в программах поддержки или если требовалось бы больше оружия. Неоднократно со стороны Вашингтона или Киева звучали заявления, что ленд-лиз является “запасным инструментом”.

Согласно закону о ленд-лизе, Украина не должна была бы заранее платить за поставки техники и вооружения, а нашему государству предоставлялась бы отсрочка.

В качестве примера, эта инициатива могла бы использоваться тогда, когда Конгресс не предоставлял бы средства через существующие программы, но это не произошло.

В общем, пакет ленд-лиза предусматривал дополнительные $40 млрд на помощь Украине, если других ресурсов не будет хватать.

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Теперь США подпишут новый ленд-лиз?

Не совсем. Еще летом этого года посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова говорила, что сейчас украинская власть работает с американскими конгрессменами относительно того, чтобы продлить действие закона о ленд-лизе.

Вместе с тем, проблема продления ленд-лиза связана с тем, что сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборный период, который не закончится до ноября 2024 года, пока не состоится переизбрание главы Белого дома.

Именно на фоне выборов между республиканцами и демократами в Конгрессе США возникли споры относительно принятия федерального бюджета, что едва не привело к шатдауну, а впоследствии — к первой в истории отставки спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти.

Поскольку официальным Вашингтоном пока не был согласован федеральный бюджет США, а должность спикера Палаты представителей занимает конгрессмен, которого не избирали двухпартийным голосованием, то говорить о помощи Украине от Конгресса, или, более того, продолжение ленд-лиза — не стоит.

О том, как сейчас будет происходить помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Факты ICTV писали в отдельном материале.

Впрочем, это не означает, что закон о ленд-лизе будет отменен навсегда. Так, например, президент США Джо Байден уже заявлял, что поддержка Украины со стороны Америки будет продолжаться несмотря на споры в Конгрессе.

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Даже не воспользовались: в США утратил силу закон о ленд-лизе для Украины

Война в Украине, військова допомога, Джо Байден, Конгрес, Ленд-ліз, Підтримка України, США
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