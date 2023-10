Усиление ПВО, санкции против РФ и первая встреча с главой Армении: итоги саммита в Гранаде

В Гранаде, Испания, подошел к концу саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), что является важным дипломатическим событием для всей Европы.

На этом мероприятии приняла участие украинская делегация под руководством президента Владимира Зеленского.

Эта площадка стала прекрасной возможностью для Украины установить связи и обсудить вопросы сотрудничества с самыми влиятельными государствами Европы, как Германия, Франция, Великобритания или Испания.

О том, как прошел саммит в Гранаде и с кем были проведены двусторонние встречи украинской делегацией — читайте в материале на Фактах ICTV.

Саммит Европейского политического сообщества — это форум, на котором представители стран Европы собираются для обсуждения и координации своих политических и экономических стратегий.

Это мероприятие открывает широкие возможности для сотрудничества, обмена идеями и разработки совместных инициатив, способствующих политической стабильности и экономическому росту в регионе и за его пределами.

Сам формат является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона, которую он предложил в 2022 году, а уже его предложение поддержал Европейский союз. Первая такая встреча была проведена в Праге (Чехия), когда же вторая — в Кишиневе (Молдова).

По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширения ЕС.

Президент Владимир Зеленский, который посетил саммит на юге Испании, говорил, что для Украины это мероприятие является возможностью проговорить важные вопросы безопасности накануне зимы, когда Россия, вероятно, снова начнет наносить удары по украинской критической инфраструктуре. Поэтому одним из способов по обеспечению безопасности этих объектов является усиление противовоздушной обороны государства, в чем Украине могут помочь европейские партнеры.

Кроме того, украинский лидер говорил, что Украина имеет предложения по усилению архитектуры безопасности в Европе, а также инициативы по Черноморскому региону, что касается “совместной работы по глобальной продовольственной безопасности и защиты мореплавания”.

Среди публичных встреч известно, что украинский президент успел встретиться с представителями власти Испании, на чьей территории проходил саммит — премьер-министром Педро Санчесом и испанским монархом Филиппом VI.

Также глава украинского государства встретился с лидерами передовых государств Европы — премьером Великобритании Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Кроме того, Владимир Зеленский смог встретиться с руководством Европейского Союза — главой Европейского парламента Робертой Мецолой и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Не менее важными оказались встречи главы украинского государства и с другими европейскими лидерами. Так, известно, что Зеленский встречался з премьер-министрами Венгрии Виктором Орбаном, Хорватии Андрейем Плековичем, Лихтенштейна Даниелем Ришем, Люксембурга Ксаврьером Беттелем, Швеции Ульфом Кристерссоном и многими другими.

В новостные заголовки также попала встреча Зеленского и премьера Словакии Людовита Одора, который заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину, несмотря на недавние заявления среди представителей словацкой власти о том, что помощь официальному Киеву будет остановлена, а Банковую будут подталкивать к переговорам с Кремлем.

Отдельно стоит отметить первую встречу президента Украины Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который тоже присутствовал на саммите.

During our first-ever meeting, Armenian Prime Minister @NikolPashinyan and I focused on the security situation in the South Caucasus. Ukraine is interested in the region’s stability and friendly relations with its nations. We also discussed our bilateral cooperation and… pic.twitter.com/xtOB2XvXsl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023