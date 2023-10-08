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Валентина Летяк, редактор ленты

Нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание от агрессии РФ против Украины – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Нападение боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль будет способствовать полномасштабной войне РФ против Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News.

– Безусловно, это способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира, – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на Украину.

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Дуда отметил, что Польша должна смотреть на события в Израиле с точки зрения своих интересов и безопасности, поскольку прогнозирует очередную волну миграции в страны ЕС.

– Боюсь, к сожалению, это вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. Вероятно, нас снова ждет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая обрушится на ЕС, — добавил он.

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Накануне ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля. Со стороны сектора Газа по стране был нанесен массированный ракетный удар. Боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

Среди, по меньшей мере, 600 погибших в Израиле – две гражданки Украины.

Израиль, Анджей Дуда, Война в Израиле, Война в Украине, Польша, Російська агресія
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