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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Напад ХАМАС на Ізраїль відволікає увагу від агресії РФ проти України – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Напад бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме повномасштабній війні РФ проти України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Polsat News.

– Безумовно, це сприяє Росії і російській агресії проти України, це відволікає увагу світу, – сказав він, відповідаючи на питання щодо впливу ситуації на Близькому Сході на Україну.

Дуда зауважив, що Польща має дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів та безпеки, оскільки прогнозує чергову хвилю міграції до країн ЄС.

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– Боюся, на жаль, це викличе подальший міграційний тиск на Європу. Ймовірно, на нас знову чекає хвиля мігрантів з Близького Сходу, яка обрушиться на ЄС, – додав він.

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Напередодні ХАМАС оголосило про початок масштабної операції проти Ізраїлю. З боку сектору Гази по країні було завдано масованого ракетного удару. Бойовики випустили понад 2,2 тис. ракет.

Серед щонайменше 600 загиблих в Ізраїлі – дві громадянки України.

Ізраїль, Анджей Дуда, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Польща, Російська агресія
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