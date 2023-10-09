Разведка Британии: международная изоляция и санкции укрепят связи России с Ираном

Партнерство России с Ираном укрепилось в последние годы, в частности из-за вторжения в Украину, поскольку международная изоляция заставила Кремль переориентировать внешнеполитический вектор на ранее менее желательные связи для получения дипломатической, экономической и военной поддержки.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании утром 9 октября.

— Иранская военная помощь включает сотни ударных беспилотников и артиллерийские боеприпасы. Иранские дроны были основным элементом российской кампании по нанесению дальних ударов по Украине. Сейчас это соглашение было расширено и включает в себя сборку и производство этих БпЛА по лицензии на предприятии в России, — констатируют в разведке.

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По данным разведки, дипломатические и экономические связи между странами также интенсифицировались и, вероятно, это взаимодействие только увеличится после принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и его приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС.

Там также напомнили о том, что Россия планировала инвестировать в Иран $2,76 млрд в 2022-2023 годах, поэтому считают, что экономические связи будут только углубляться, потому что страна-агрессор стремится смягчить санкции.

В июле Иран официально стал 9-м полноправным членом ШОС по итогам 21-го саммита, прошедшего в столице Таджикистана Душанбе.

Сейчас в организацию входят Индия, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Китай, Россия и Кыргызстан.

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