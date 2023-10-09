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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Розвідка Британії: міжнародна ізоляція та санкції зміцнять зв’язки Росії з Іраном

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, зокрема через вторгнення в Україну, оскільки міжнародна ізоляція змусила Кремль переорієнтувати зовнішньополітичний вектор на раніше менш бажані зв’язки для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії вранці 9 жовтня.

– Іранська військова допомога охоплює сотні ударних безпілотників та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони були основним елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні. Наразі ця угода була розширена і передбачає складання та виробництво цих БпЛА за ліцензією на підприємстві в Росії, – констатують у розвідці.

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За даними розвідки, дипломатичні та економічні зв’язки між країнами також інтенсифікувалися і, ймовірно, ця взаємодія лише збільшиться після прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС.

Там також нагадали про те, що Росія планувала інвестувати в Іран $2,76 млрд у 2022-2023 роках, тому вважають, що економічні зв’язки лише поглиблюватимуться, бо країна-агресор прагне пом’якшити санкції.

У липні Іран офіційно став 9-м повноправним членом ШОС за підсумками 21-го саміту, що відбувся у столиці Таджикистану Душанбе.

Наразі до організації входять Індія, Іран, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Китай, Росія та Киргизстан.

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Розвідка Британії: міжнародна ізоляція та санкції зміцнять зв’язки Росії з Іраном

Іран, Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Розвідка, Російська агресія, Росія
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Розвідка Британії: міжнародна ізоляція та санкції зміцнять зв’язки Росії з Іраном

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