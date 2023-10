Россия не попала в список постоянных членов Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН не поддержала избрание Российской Федерации постоянным членом Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщается в Twitter ООН.

Так, в опубликованном списке среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы России нет.

Среди государств, которые будут представлены в Совете ООН по правам человека, в частности: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави, Нидерланды.

The @UN???????? General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:

— United Nations Human Rights Council | ???? #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023