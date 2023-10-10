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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія не потрапила до списку постійних членів Ради ООН з прав людини

небензя
Фото: Getty Images

Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Російської Федерації постійним членом Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляється у Twitter ООН.

Так, у опублікованому списку серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки Росії немає.

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З-поміж держав, які будуть представлені у Раді ООН з прав людини, зокрема: Албанія, Бразилія, Болгарія, Бурунді, Китай, Кот-д’Івуар, Куба, Домініканська Республіка, Франція, Гана, Індонезія, Японія, Кувейт, Малаві, Нідерланди.

У квітні минулого року Росію, після вторгнення в Україну, виключили з головного правозахисного органу ООН. Російські дипломати всіляко намагалися домогтися переобрання своєї країни до Ради на новий трирічний термін.

Так, серед країн-членів ООН російські представники поширювали документ із проханням підтримати повернення Росії. У тому документі Росія обіцяла знайти “адекватні розв’язання проблем прав людини” і прагне не допустити перетворення Ради ООН з прав людини на “інструмент, що обслуговує політичні волі однієї групи країн”. Тут посилання на Захід.

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