Росія не потрапила до списку постійних членів Ради ООН з прав людини
Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Російської Федерації постійним членом Ради ООН з прав людини.
Про це повідомляється у Twitter ООН.
Так, у опублікованому списку серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки Росії немає.
З-поміж держав, які будуть представлені у Раді ООН з прав людини, зокрема: Албанія, Бразилія, Болгарія, Бурунді, Китай, Кот-д’Івуар, Куба, Домініканська Республіка, Франція, Гана, Індонезія, Японія, Кувейт, Малаві, Нідерланди.
The @UN???????? General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:
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— United Nations Human Rights Council | ???? #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023
У квітні минулого року Росію, після вторгнення в Україну, виключили з головного правозахисного органу ООН. Російські дипломати всіляко намагалися домогтися переобрання своєї країни до Ради на новий трирічний термін.
Так, серед країн-членів ООН російські представники поширювали документ із проханням підтримати повернення Росії. У тому документі Росія обіцяла знайти “адекватні розв’язання проблем прав людини” і прагне не допустити перетворення Ради ООН з прав людини на “інструмент, що обслуговує політичні волі однієї групи країн”. Тут посилання на Захід.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко