Росія не потрапила до списку постійних членів Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Російської Федерації постійним членом Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляється у Twitter ООН.

Так, у опублікованому списку серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки Росії немає.

З-поміж держав, які будуть представлені у Раді ООН з прав людини, зокрема: Албанія, Бразилія, Болгарія, Бурунді, Китай, Кот-д’Івуар, Куба, Домініканська Республіка, Франція, Гана, Індонезія, Японія, Кувейт, Малаві, Нідерланди.

