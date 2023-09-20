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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Прекратите войну и Зеленский не будет выступать: Небензю успокоили после попытки сорвать заседание СБ ООН

Прекратите войну и Зеленский не будет выступать: Небензю успокоили после попытки сорвать заседание СБ ООН
Фото: Офис президента

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя решил затянуть начало заседания Совета безопасности ООН из-за повестки выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Небензя пытался не дать украинскому лидеру выступить сразу после генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В ответ на это премьер-министр Албании Эди Рама, который на этот раз председательствует в Совбезе, заявил, что порядок выступлений был согласован заранее и не вызвал возражений со стороны участников СБ ООН.

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— Я хочу заверить российских коллег и всех участников, что это не спецоперация албанского председательства. Это продолжение давней и устоявшейся практики Совбеза, которая полностью соответствует положениям ООН, — сказал премьер Албании.

Комментируя это, Небензя снова обвинил во всем глав стран Запада и не согласился с решением председателя Совбеза.

— Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком (речь идет о молотке, которым председательствующее государство формально начинает заседание, — Ред.), тем самым формализовав ваше решение, албанское президентство будет запятнано, — сказал постпред РФ.

В ответ на это Эди Рама сказал: “Остановите войну, и президент Зеленский не будет выступать”.

Это не впервые, когда из-за чрезмерной активности российского постпреда начало заседания Совбеза пришлось откладывать. Так, почти год назад, во время заседания СБ ООН по вопросам мира и безопасности в Украине, глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял делегацию России, сначала опоздал на час, а затем сбежал из Совбеза. Перед побегом глава российской делегации обвинил украинского президента в “безнаказанности” на Донбассе.

Впоследствии к побегам с заседания Совбеза прибегал и сам Небензя. В октябре прошлого года, когда обсуждалась тема недопущения подрыва Каховской ГЭС оккупантами (которую они все же взорвали в июне 2023 года), постпред России сбежал с заседания, поскольку ему не понравились слова представителя Украины на Совбезе.

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Албания, Война в Украине, Владимир Зеленский, ООН, Радбез ООН, Росія
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