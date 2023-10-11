Бельгия будет предоставлять Украине истребители F-16 с 2025 года — глава Минобороны
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что они смогут предоставить Украине несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.
В эфире RTL она заявила, что это будет зависеть от наращивания возможностей новых истребителей F-35, однако количество самолетов на уточнила.
По ее словам, кроме поставок истребителей, Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и возьмет на себя техническое обслуживание всего парка F-16 авиационной коалиции.
Дедондер отметила, что обучение будет проходить в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран ЕС, но точно не в Украине.
— Мы находимся в процессе предоставления Украине возможности модернизировать свои вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучшим, чем простое объявление об отправке нескольких F-16, — подытожила она.
На вооружении ВВС Бельгии — 45 истребителей F-16, срок эксплуатации которых истекает через 5-6 лет. Со следующего года страна будет получать по 4-5 новых истребителей F-35 в год, которые постепенно заменят F-16.
15 сентября стало известно, что Бельгия может предоставить свои истребители F-16 для обучения пилотов ВСУ.
Источник: RTL
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