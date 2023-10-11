Умеров обсудил с главой Минобороны Бельгии предоставление Украине F-16
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Минобороны Бельгии Людивин Дедондер, во время чего затронул тему поставок самолетов F-16 украинским пилотам.
Об этом 10 октября он сообщил на своей странице в Facebook.
— Продуктивный телефонный звонок с моей коллегой Людивин Дедондер — Министром обороны Бельгии. Обсудили предоставление Украине самолетов F16 и тренировки наших пилотов, — сообщил он.
Также глава Минобороны Украины добавил, что бельгийская и украинская стороны “синхронизировали позиции” перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и советом Украина-НАТО.
Перед этим Рустем Умеров провел телефонный разговор с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен. Министры обсудили, в частности, поставки систем противовоздушной обороны для Украины.
Ранее глава правительства Дании заявила, что официальный Копенгаген работает над тем, чтобы расширить коалицию стран, которые будут поставлять Украине истребители F-16.
Напомним, информация о том, что Бельгия может присоединиться к коалиции стран, которые будут предоставлять Украине истребители F-16, появилась в сентябре.
Перед этим только сообщалось, что Бельгия может предоставить свои истребители F-16 для обучения пилотов ВСУ.
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